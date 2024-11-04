Поликарбонат
Клетки
Цветовые решения
Бронза
Коричневый
Прозрачный
Белый
Бирюзовый
Зелёный
Синий
Красный
Жёлтый
Сотовый поликарбонат
Сотовый Тепличный
марка «Специально для теплиц»
СРОК СЛУЖБЫ 5-7 ЛЕТ
|Толщина
| Вес
1 м.кв/кг
| Цена за лист
2,1 х 6 м
|Цена за м2
|3.5 мм
|0.43
|2 750 руб.
|218 руб.
|4 мм
|0.48
|3 150 руб.
|250 руб.
Сотовый Тепличный
марка «Агро Титан»
СРОК СЛУЖБЫ 10-12 ЛЕТ
|Толщина
| Вес
1 х.кв/кг
| Цена за лист
2,1 х 6 хм
|Цена за м2
|4 мм
|0.60
|3 700 руб.
|294 руб.
Эконом
Сотовый эконом
Марка «СКАЙГЛАС»
СРОК СЛУЖБЫ 10-15 ЛЕТ
|Толщина
| Вес
1 м.кв/кг
| Цена за лист
2,1 х 6 м
|Цена за м2
|4 мм
|0.60
|4100 руб.
|270 руб.
|6 мм
|0.90
|5 900 руб.
|468 руб.
|8 мм
|1.05
|7 100 руб.
|563 руб.
|10 мм
|1.15
|9 000 руб.
|714 руб.
Стандарт
Сотовый стандарт
марка «ВОГЕЛЬ»
СРОК СЛУЖБЫ 15-20 ЛЕТ
|Толщина
| Вес
1 м.кв/кг
| Цена за лист
2,1 х 6 м
|Цена за м2
|4 мм
|0.65
|4 800 руб.
|381 руб.
|6 мм
|1.05
|7 600 руб.
|603 руб.
|8 мм
|1.30
|9 200 руб.
|730 руб.
|10 мм
|1.42
|10 300 руб.
|817 руб.
Стандарт
Сотовый Премиум
марка «Кин Премиум»
СРОК СЛУЖБЫ 20-25 ЛЕТ
|Толщина
| Вес
1 м.кв/кг
| Цена за лист
2,1 х 6 м
|Цена за м2
|4 мм
|0.80
|5 800 руб.
|460 руб.
|6 мм
|1.30
|9 200 руб.
|730 руб.
|8 мм
|1.50
|10 900 руб.
|865 руб.
|10 мм
|1.70
|12 400 руб.
|984 руб.
2,10 x 1; 2,10 x 2; 2,10 x 3; 2,10 x 4; 2,10 x 5; 2,10 x 6; 2,10 x 7; 2,10 x 8; 2,10 x 9;
Монолитный поликарбонат
Стандарт
Монолитная марка «ВОГЕЛЬ»
СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
|Толщина
|Вес 1 м.кв./кг
| Цена за лист
2,05 х 6,10м
| Цена за лист
2,05 х 3,05м
|Цена за м2
|2 мм
|2,6
|14 200
|7 100
|1 136
|3 мм
|3,8
|19 600
|9 800
|1 568
|4 мм
|5,0
|27 400
|13 700
|2 192
|5 мм
|6,2
|35 000
|17 500
|28 000
|6 мм
|7,4
|42 000
|21 000
|3 360
|8 мм
|9,9
|56 800
|28 400
|4 544
|10 мм
|12,3
|71 000
|35 500
|5 680
2,05 x 1; 2,05 x 2; 2,05 x 3; 2,05 x 4;
Профилированный/КРОВЕЛЬНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Стандарт
СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
|Толщина
| Цена за лист
1,05 х 6м
| Цена за лист
1,05 х 3м
|Цена за м2
|0,8 мм
|4 800
|2 400
|762
|1 мм
|6 000
|3 000
|952
|1,3 мм
|7 800
|3 900
|1 238
ПРОФИЛЬ, ЛЕНТА, ШАЙБА
|Пластиковый профиль
|Длина, м
|Цена
шт/руб
|Профиль торцевой для листа 4 мм
|2,1 м
|125
|Профиль торцевой для листа 6 мм
|2,1 м
|130
|Профиль торцевой для листа 8 мм
|2,1 м
|150
|Профиль торцевой для листа 10 мм
|2,1 м
|190
|Профиль соединительный цельный для листа 4-6 мм
|6 м
|830
|Профиль соединительный цельный для листа 8 мм
|6 м
|990
|Профиль соединительный цельный для листа 10 мм
|6 м
|1100
|Профиль соединительный разъемный КРЫШКА
для листа 6-16 мм
|6 м
|1 010
|Профиль соединительный разъемный БАЗА
для листа 6-16 мм
|6 м
|1 010
|Профиль пристенный для листа 4-6 мм
|6 м
|1 030
|Профиль пристенный для листа 8-10 мм
|6 м
|1 230
|Профиль коньковый для листа 4-6 мм
|6 м
|1 670
|Профиль коньковый для листа 8-10 мм
|6 м
|1 950
|Угловой для листа 4-6 мм
|6 м
|940
|Угловой для листа 8-10 мм
|6 м
|1 350
|Алюминиевый профиль
|длина, м
|Цена
1шт/руб
|Профиль алюминиеый КРЫШКА (ширина 60 мм)
|6 м. пог.
|1 450
|Профиль алюминиеый БАЗА (ширина 60 мм)
|6 м. пог.
|1 800
|Уплотнитель резиновый
|1 м. пог.
|40
|Лента Гермо, Перфо
|ширина
|Цена 1м.п/руб
|Герметизирующая лента для сот.поликароната 4, 6, 8 мм
|25 мм
|20
|Герметизирующая лента для сот.поликароната 10, 16 мм
|38 мм
|25
|Перфорированная лента для сот.поликароната 4, 6, 8 мм
|25 мм
|25
|Перфорированная лента для сот.поликароната 10, 16 мм
|38 мм
|30
|Шайба, саморез
|Цена 1шт/руб
|Пресшайба - спейсер (металлическое кольцо с резинкой толщ. 1 см)
|12
|Термошайба пластиковая с ножкой и пропиленовой прокладкой
|12
Теплицы
Каркас теплицы "Южанка" сделан из оцинкованной профильной трубы
Сечение трубы: 20 х 20 мм
Толщина металла: 1 мм
Цельносварные дуги
|Название
|Размер
| Шаг между
дугами
|Цена
|Теплица «Южанка»
|3 х 4 х 2,06 м
|1 м
|11200 руб.
|Удлинение на 2 метра
|3 х 2 х 2,06 м
|1 м
|3100 руб.
|Теплица «Южанка»
|3 х 2х 2,06 м
|0, 65 м
|12900 руб.
|Удлинение на 2 метра
|3 х 2 х 2,06 м
|0,65 м
|3700 руб.
Каркас теплицы "Крестьяночка" сделан из оцинкованной профильной трубы
Сечение трубы: 25 х 25 мм
Толщина металла: 1,2 мм
Цельносварные дуги
|Название
|Размер
| Шаг между
дугами
|Цена
|Теплица «Крестьяночка»
|3 х 4 х 2,05 м
|1 м
|11900 руб.
|Удлинение на 2 метра
|3 х 2 х 2,05 м
|1 м
|3700 руб.
|Теплица «Южанка»
|3 х 2х 2,05 м
|0, 65 м
|13700 руб.
|Удлинение на 2 метра
|3 х 2 х 2,05 м
|0,65 м
|4500 руб.
Наш склад
г. Симферополь, ул. Луговая, 6
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Наши весомые отличия от конурентов
Бесплатно подберем монтажников
В течение 1го дня
Всегда в наличии 40 тонн поликарбоната
На сладе в Симферополе
Сделаем бесплатный замер
По Симферополю и району
Бесплатная доставка по Крыму
При покупке от 10ти листов
Гарантия до 15 лет на сохранность цвета и целостность
Даже от града, при покупке от 8мм толщины
Европейское оборудование
Импортное сырье
Опыт европейских и отечественных специалистов
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