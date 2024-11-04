ПОЛИКАРБОНАТ
С доставкой
по Крыму
+7 978-099-20-77 волна
+7 978-729-59-73 мтс
Завод пластмасс
г. Симферополь, ул. Луговая, 6
zakaz.plastik@yandex.ru
Наши цены
На 04.11.2024 реализовано 1576 проектов
Режим работы: Пн-Сб с 9:00 до 18:00

Поликарбонат

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Со склада в симферополе с доставкой по крыму!!!

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Зелёный

Синий

Красный

Жёлтый

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Сотовый поликарбонат

Сотовый Тепличный
марка «Специально для теплиц»

СРОК СЛУЖБЫ 5-7 ЛЕТ

Толщина Вес
1 м.кв/кг 		Цена за лист
2,1 х 6 м 		Цена за м2
3.5 мм 0.43 2 750 руб. 218 руб.
4 мм 0.48 3 150 руб. 250 руб.
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Сотовый Тепличный
марка «Агро Титан»

СРОК СЛУЖБЫ 10-12 ЛЕТ

Толщина Вес
1 х.кв/кг 		Цена за лист
2,1 х 6 хм 		Цена за м2
4 мм 0.60 3 700 руб. 294 руб.
Класс материала:
Эконом

Сотовый эконом
Марка «СКАЙГЛАС»

СРОК СЛУЖБЫ 10-15 ЛЕТ

Толщина Вес
1 м.кв/кг 		Цена за лист
2,1 х 6 м 		Цена за м2
4 мм 0.60 4100 руб. 270 руб.
6 мм 0.90 5 900 руб. 468 руб.
8 мм 1.05 7 100 руб. 563 руб.
10 мм 1.15 9 000 руб. 714 руб.
Класс материала:
Стандарт

Сотовый стандарт
марка «ВОГЕЛЬ»

СРОК СЛУЖБЫ 15-20 ЛЕТ

Толщина Вес
1 м.кв/кг 		Цена за лист
2,1 х 6 м		 Цена за м2
4 мм 0.65 4 800 руб. 381 руб.
6 мм 1.05 7 600 руб. 603 руб.
8 мм 1.30 9 200 руб. 730 руб.
10 мм 1.42 10 300 руб. 817 руб.
Класс материала:
Стандарт

Сотовый Премиум
марка «Кин Премиум»

СРОК СЛУЖБЫ 20-25 ЛЕТ

Толщина Вес
1 м.кв/кг 		Цена за лист
2,1 х 6 м		 Цена за м2
4 мм 0.80 5 800 руб. 460 руб.
6 мм 1.30 9 200 руб. 730 руб.
8 мм 1.50 10 900 руб. 865 руб.
10 мм 1.70 12 400 руб. 984 руб.
Максимальный размер листа 2,10 х 12 метров. Возможна продажа кратно погонному метру:
2,10 x 1; 2,10 x 2; 2,10 x 3; 2,10 x 4; 2,10 x 5; 2,10 x 6; 2,10 x 7; 2,10 x 8; 2,10 x 9;

Монолитный поликарбонат

Класс материала:
Стандарт

Монолитная марка «ВОГЕЛЬ»

СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

Толщина Вес 1 м.кв./кг Цена за лист
2,05 х 6,10м		 Цена за лист
2,05 х 3,05м		 Цена за м2
2 мм 2,6 14 200 7 100 1 136
3 мм 3,8 19 600 9 800 1 568
4 мм 5,0 27 400 13 700 2 192
5 мм 6,2 35 000 17 500 28 000
6 мм 7,4 42 000 21 000 3 360
8 мм 9,9 56 800 28 400 4 544
10 мм 12,3 71 000 35 500 5 680
Максимальный размер листа 2,05 х 6,10 метров. Возможна продажа кратно погонному метру:
2,05 x 1; 2,05 x 2; 2,05 x 3; 2,05 x 4;

Профилированный/КРОВЕЛЬНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Класс материала:
Стандарт

СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

Толщина Цена за лист
1,05 х		 Цена за лист
1,05 х		 Цена за м2
0,8 мм 4 800 2 400 762
1 мм 6 000 3 000 952
1,3 мм 7 800 3 900 1 238
Максимальный размер листа 1.05 x 6 метров. Возможна продажа кратно погонному метру: 1,05 x 1; 1,05 x 2; 1,05 x 3; 1,05 x 4;

ПРОФИЛЬ, ЛЕНТА, ШАЙБА

Пластиковый профиль
Пластиковый профиль Длина, м Цена
шт/руб
Профиль торцевой для листа 4 мм 2,1 м 125
Профиль торцевой для листа 6 мм 2,1 м 130
Профиль торцевой для листа 8 мм 2,1 м 150
Профиль торцевой для листа 10 мм 2,1 м 190
Профиль соединительный цельный для листа 4-6 мм 6 м 830
Профиль соединительный цельный для листа 8 мм 6 м 990
Профиль соединительный цельный для листа 10 мм 6 м 1100
Профиль соединительный разъемный КРЫШКА
для листа 6-16 мм 		6 м 1 010
Профиль соединительный разъемный БАЗА
для листа 6-16 мм 		6 м 1 010
Профиль пристенный для листа 4-6 мм 6 м 1 030
Профиль пристенный для листа 8-10 мм 6 м 1 230
Профиль коньковый для листа 4-6 мм 6 м 1 670
Профиль коньковый для листа 8-10 мм 6 м 1 950
Угловой для листа 4-6 мм 6 м 940
Угловой для листа 8-10 мм 6 м 1 350
Алюминиевый профиль
Алюминиевый профиль длина, м Цена
1шт/руб
Профиль алюминиеый КРЫШКА (ширина 60 мм) 6 м. пог. 1 450
Профиль алюминиеый БАЗА (ширина 60 мм) 6 м. пог. 1 800
Уплотнитель резиновый 1 м. пог. 40
Лента Гермо, Перфо
Лента Гермо, Перфо ширина Цена 1м.п/руб
Герметизирующая лента для сот.поликароната 4, 6, 8 мм 25 мм 20
Герметизирующая лента для сот.поликароната 10, 16 мм 38 мм 25
Перфорированная лента для сот.поликароната 4, 6, 8 мм 25 мм 25
Перфорированная лента для сот.поликароната 10, 16 мм 38 мм 30
Шайба, саморез
Шайба, саморез Цена 1шт/руб
Пресшайба - спейсер (металлическое кольцо с резинкой толщ. 1 см) 12
Термошайба пластиковая с ножкой и пропиленовой прокладкой 12

Теплицы

Теплица «Южанка» 3x4 м
Ширина: 3 м; длина 4 м: высота: 2,06 м;
Каркас теплицы "Южанка" сделан из оцинкованной профильной трубы
Сечение трубы: 20 х 20 мм
Толщина металла: 1 мм
Цельносварные дуги
Название Размер Шаг между
дугами 		Цена
Теплица «Южанка» 3 х 4 х 2,06 м 1 м 11200 руб.
Удлинение на 2 метра 3 х 2 х 2,06 м 1 м 3100 руб.
Теплица «Южанка» 3 х 2х 2,06 м 0, 65 м 12900 руб.
Удлинение на 2 метра 3 х 2 х 2,06 м 0,65 м 3700 руб.
Теплица «Крестьяночка» 3x4 м + удлинение
Ширина: 3 м; длина 4 м: высота: 2,05 м;
Каркас теплицы "Крестьяночка" сделан из оцинкованной профильной трубы
Сечение трубы: 25 х 25 мм
Толщина металла: 1,2 мм
Цельносварные дуги
Название Размер Шаг между
дугами 		Цена
Теплица «Крестьяночка» 3 х 4 х 2,05 м 1 м 11900 руб.
Удлинение на 2 метра 3 х 2 х 2,05 м 1 м 3700 руб.
Теплица «Южанка» 3 х 2х 2,05 м 0, 65 м 13700 руб.
Удлинение на 2 метра 3 х 2 х 2,05 м 0,65 м 4500 руб.

Наш склад

г. Симферополь, ул. Луговая, 6

Почему стоит выбрать нас?

Наши весомые отличия от конурентов

Бесплатно подберем монтажников

В течение 1го дня

Всегда в наличии 40 тонн поликарбоната

На сладе в Симферополе

Сделаем бесплатный замер

По Симферополю и району

Бесплатная доставка по Крыму

При покупке от 10ти листов

Гарантия до 15 лет на сохранность цвета и целостность

Даже от града, при покупке от 8мм толщины

Европейское оборудование

Импортное сырье

Опыт европейских и отечественных специалистов

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ТЦ Меганом
ТЦ Южная галерея
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